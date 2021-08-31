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سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية التعاملات أمام الجنيه

مستقرًا بنهاية التعاملات
فاطمة إمام 7:27 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21 7:27 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

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استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021، مقابل الجنيه داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، وفقًا لتقرير جريدة “المال” اليومي الذي تقدمه لقرائها، وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 52.028 جنيه للشراء، و52.371 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن على موقع البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي :

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي ، مستوى 49.31 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.64 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببنك الإسكندرية إلى مستوى 48.44 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع على الترتيب.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وفيما يخص أسعار صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري، جاء عند مستويات 49.26 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وبحسب لرصد “المال” اليومي على أسعار العملات العربية ، سجل سعر صرف الدينار الكويتى 3.32 دولار، خلال تعاملات اليوم داخل السوق المصرفية المصرية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.

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بقلم فاطمة إمام

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