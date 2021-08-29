بنـــوك

سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

الدينار يواصل استقراره بنهاية التعاملات
فاطمة إمام 6:08 م, الأحد, 29 أغسطس 21 6:08 م, الأحد, 29 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت مستويات سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 29 أغسطس 2021، مقابل الجنيه داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، وفقًا لتقرير جريدة “المال” اليومي الذي تقدمه لقرائها، وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 52.028 جنيه للشراء، و52.371 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن على موقع البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي :

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

عند مستوى 49.31 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، جاء سعر صرف الدينار الكويتي داخل فروع البنك التجاري الدولي.

اقرأ أيضا  سعر الدولار اليوم الأحد 29-8-2021 في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وصلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي إلى 49.64 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وفي نهاية التعاملات وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببنك الإسكندرية إلى مستوى 48.44 جنيه، و52.28 جنيه على الترتيب.

اقرأ أيضا  «جهاز المشروعات» يضخ 53 مليون جنيه تمويلات جديدة بقرى «حياة كريمة» في أسيوط

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

مقابل الجنيه المصري جاءت أسعار صرف العملة الكويتية بالبنك الأهلي المصري، عند مستويات 49.26 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

ومن ناحية أخرى جاء سعر الدينار الكويتى إلى 3.32 دولار، خلال تعاملات اليوم داخل السوق المصرفية المصرية، بحسب رصد لـ “المال” اليومي على أسعار العملات العربية.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 28-8-2021 في مصر

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

كما استقر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم فاطمة إمام

ملف الكاتب فاطمة إمام

اقرأ أيضاً

استقرار سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه بنهاية التعاملات

فاطمة إمام 6:28 م, الأحد, 29 أغسطس 21

سعر الريال السعودي يستقر في البنوك والصرافة

‫محمود الصباغ‬‎ 6:24 م, الأحد, 29 أغسطس 21

أسعار العملات اليوم تنهي التداولات على تباين في البنوك

فاطمة إمام 6:05 م, الأحد, 29 أغسطس 21

«فيزا»: 76% من المستهلكين المصريين مستمرون في التسوق الإلكتروني

فاطمة إمام 1:59 م, الأحد, 29 أغسطس 21

«جهاز المشروعات» يضخ 53 مليون جنيه تمويلات جديدة بقرى «حياة كريمة» في أسيوط

‫محمود الصباغ‬‎ 1:00 م, الأحد, 29 أغسطس 21

مبادرة رواد النيل تفتح باب التقديم للدورة الثالثة لحاضنة الصناعات الهندسية

شريف عمر 12:52 م, الأحد, 29 أغسطس 21