سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

استقرت مستويات سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 29 أغسطس 2021، مقابل الجنيه داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، وفقًا لتقرير جريدة “المال” اليومي الذي تقدمه لقرائها، وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 52.028 جنيه للشراء، و52.371 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن على موقع البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي :

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

عند مستوى 49.31 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، جاء سعر صرف الدينار الكويتي داخل فروع البنك التجاري الدولي.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وصلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي الكويتي إلى 49.64 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وفي نهاية التعاملات وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري ببنك الإسكندرية إلى مستوى 48.44 جنيه، و52.28 جنيه على الترتيب.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

مقابل الجنيه المصري جاءت أسعار صرف العملة الكويتية بالبنك الأهلي المصري، عند مستويات 49.26 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

ومن ناحية أخرى جاء سعر الدينار الكويتى إلى 3.32 دولار، خلال تعاملات اليوم داخل السوق المصرفية المصرية، بحسب رصد لـ “المال” اليومي على أسعار العملات العربية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

كما استقر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.