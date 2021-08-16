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سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

التجاري الدولي يقدم السعر الأعلى
فاطمة إمام 5:32 م, الأثنين, 16 أغسطس 21 5:32 م, الأثنين, 16 أغسطس 21

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حققت مستويات سعر الدينار الكويتي حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021 داخل عدد من البنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقاً للتقرير اليومي التي تقدمة جريدة “المال”، كما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم مستوى 51.925 جنيه للشراء، و52.385 للبيع، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، فيما جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وأظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي إلى 49.31 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع بفروع البنك التجاري الدولي.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

فيما نشرت شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، بلوغ سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري مستوى 49.64 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

ومن ناحية أخرى وصلت مستويات شراء وبيع الدينار الكويتي أمام نظيره المصري في بنك الإسكندرية إلى 48.43 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما يقدم البنك الأهلي المصري تداول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم عند مستوى 49.32 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وصل سعر صرف الدينار الكويتي إلى 3.32 دولار، خلال تعاملات اليوم داخل السوق المصرفية المصرية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وفي نهاية التعاملات وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام نظيره الريال السعودي إلى مستوى 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.

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بقلم فاطمة إمام

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