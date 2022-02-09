سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

اتخذت مستويات سعر الدينار الكويتي مسيرة الاستقرار في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء 9 فبراير 2022 داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة فى السوق المحلية المصرية، وعلى شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي، سجل سعر الدينار الكويتي اليوم مستوى 51.819 جنيه للشراء، و52.160 جنيه للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

في نهاية التعاملات وصلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، بالبنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة فى السوق المحلية المصرفية، إلى 49.37 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وبحسب آخِر تحديث لـ«المال»، جاء سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتى مقابل الجنيه المصري عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع. الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المتحد

كما جاءت مستويات شراء وبيع سعر صرف الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد، عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

فيما أظهرت شاشات التداول اللحظية استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية، اليوم، عند 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتى بالبنك العربي الأفريقي الدولي

فيما بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العربي الأفريقي عند 50.61 جنيه للشراء، و51.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي الكويتي

وعلى صعيد سعر صرف الدينار الكويتي على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، فقد جاء عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

كما سجل صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات بشبكة فروع بنك الإسكندرية، 49.23 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

فيما تداول سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الشركة المصرفية عند 51.84 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.