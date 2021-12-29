سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

تُواصل مستويات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021، الحفاظ على مستواها داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة بالسوق المحلية المصرية، وأظهرت شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري سعر اليورو، ليبلغ 51.764 جنيه للشراء، و52.103 جنيه للبيع، وكذلك شركات الصرافة العاملة بمصر.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

في نهاية التعاملات سجلت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل نظيره الجنيه، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرفية، عند 49.37 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

أظهرت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في استقراره داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع. الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد

بيّن أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

حققت مستويات صرف الدينار الكويتي أمام العملة المحلية المصرية داخل شبكة فروع البنك المصرف العربي الدولي، 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

أظهر أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول مستويات صرف الدينار الكويتي أمام العملة المحلية المصرية داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أكبر المصارف الحكومية 49.25 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

نشر أحدث مؤشرات شاشات التدوال اللحظية مستويات صرف الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي في نهاية تعاملات داخل البنوك المصرية، اليوم، عند 3.31 دولار أمريكي.