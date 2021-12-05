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سعر الدينار الكويتي يستقر بنهاية التعاملات مقابل الجنيه

البنوك الحكومية تمنح أقل سعر للعملة
فاطمة إمام 5:25 م, الأحد, 5 ديسمبر 21 5:25 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

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استقرت مستويات سعر الدينار الكويتي، اليوم الأحد 5 ديسمبر 2021، داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليأتي متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه على المستويات المعلَنة على شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري 51.734 جنيه للشراء، و52.073 للبيع، وكذلك شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

أظهر سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرفية عند 49.37 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي عند مستوى 49.67 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم
الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد

جاء مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وحقق سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي أمام الجنيه، جاء عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية سعر الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي في البنوك المصرية عند 3.31 دولار أمريكي.

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بقلم فاطمة إمام

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