سعر الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه المصري

أظهر تقرير المال استقرار سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في نهاية اليوم الأحد الموافق 16 مايو، محافظا على مستويات الثلاثاء الماضي مقابل الجنيه المصري، نتيجة للعطلة البنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وعلى مستوى سعر الدينار الكويتي داخل البنك المركزي المصري، ليصل إلى 51.93 جنيه للشراء، و52.28 للبيع، وتستعرض منصة «المال» سعر العملة الكويتية داخل فروع البنوك الحكومية والخاصة الكبرى العاملة بالسوق المحلية، لتأتي الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك قطر الوطني الأهلي

كما أظهر تقرير المال أسعار العملات داخل بنك قطر الوطني الأهلي وصول سعر الدينار مقابل الجنيه المصري عند مستوى 51.87 جنيه للشراء، و52.24 للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الخاص.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية SAIB

وبينت التحديثات الاخيرة للعملات وصول سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك الشركة المصرفية SAIB، عند مستوى 51.92 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى في بنك الأهلي الكويتي

وفيما يخص السعر بالبنوك الخاصة وصلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتي إلى مستوى 49.57 جنيه للشراء، و52.27 للبيع. صرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

وفيما يخص اخر التحديثات يوم الثلاثاء الماضي، والتي جاءت عند مستوى 49.71 جنيه للشراء، و54.74 للبيع داخل البنك العربي الأفريقي الدولي.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه داخل أكبر مصرف حكومي في السوق المحلية المصرية، البنك الأهلي المصري،إلى 48.011 جنيه للشراء، 52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

كما بين تقرير المال على اسعار العملات داخل ثاني أكبر مصرف حكومي في السوق بنك مصر، وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري إلى مستوى 48.011 جنيه للشراء، 52.21 للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

استقر سعر صرف الدينار الكويتي في سوق العملات العالمية، والتي جاءت أمام نظيره الأمريكي عند مستوى 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

وبين تقرير المال على مستوى سعر الدينار الكويتي مقابل نظيره الريال السعودي، والتي وصلت اليوم إلى مستوى عند 12.47 ريال.