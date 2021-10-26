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سعر الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه المصري اليوم

ثبات في متوسط أسعار الدينار الكويتي اليوم
دينا مجدي 4:13 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21 4:13 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

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شهد سعر الدينار الكويتي اليوم ثباتًا في أسعاره مقابل الجنيه المصري، وذلك وفقًا لنهاية التعاملات المصرفية التي تمت داخل كثير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، كما جاء البنك المركزي المصري بمتوسط سعر الدينار الكويتي اليوم عبر موقعه الإلكتروني ليكون 51.87 جنيه مصري للشراء، و 52.3 جنيه مصري للبيع. كما تحرص <<المـــــال>> على استعراضها لأسعار البنوك المصرية في ختام تعاملات اليوم والتي كانت كالآتي:

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سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد

واصل سعر الدينار الكويتي استقراره في التعاملات المصرفية اليوم داخل بنك المصرف المتحد ليكون 47.45 جنيه مصري للشراء، و 52.21 جنيه مصري للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك HSBC

استقر سعر الدينار الكويتي في تعاملات بنك HSBC اليوم ليكون 48.03 جينه مصري للشراء، و 51.88 جنيه مصري للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم استقرارًا في أسعاره أمام الجينه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي ليكون 48.14 جنيه مصري للشراء، و 52.2 جنيه مصري للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم مستقرًا في سعره بداخل بنك الإسكندرية ليسجل 48.48 جنيه مصري للشراء، و 52.16 جنيه مصري للبيع.

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سعر الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي

وصل سعر الدينار الكويتي في تعاملات اليوم 3.32 دولار أمريكي.

سعر الدينار الكويتي أمام الريال السعودي

وجاء متوسط سعر الدينار الكويتي خلال التعاملات المصرفية اليوم 12.44 ريال سعودي.

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بقلم دينا مجدي

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