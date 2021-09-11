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سعر الدينار الكويتي يستقربنهاية تعاملات اليوم في البنوك

الدينار يسجل 49.64 جنيه للشراء داخل البنك الأهلي الكويتي
فاطمة إمام 5:54 م, السبت, 11 سبتمبر 21 5:54 م, السبت, 11 سبتمبر 21

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شهدت مستويات سعر الدينار الكويتي، اليوم السبت 11- 9- 2021، حالة من الاستقرار بنهاية التعاملات مقابل نظيرة المحلي الجنيه، داخل عدد من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، طبقًا لرصد جريدة «المال» اليومي الذي تقدمه لقرائها، وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 51.998 جنيه للشراء، و52.459 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن على موقع البنك المركزي المصري، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وفي نهاية التعاملات وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، داخل شبكة فروع البنك التجاري الدولي، إلى 49.31 جنيه للشراء، و52.42 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وبحسب أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري على شاشات التداول اللحظية داخل فروع البنك الأهلي الكويتي، إلى 49.64 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وعلى صعيد سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية جاء عند 48.49 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع على الترتيب.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

ومن ناحية أخرى سجل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه بالبنك الأهلي المصري، عند 49.32 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

بلغت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم 3.32 دولار، داخل السوق المصرفية المصرية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

كما جاءت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي جاء عند 12.47 ريال، وفقًا لآخِر تحديثات على أسعار العملات العربية.

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بقلم فاطمة إمام

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