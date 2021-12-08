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سعر الدينار الكويتي يستقربنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

البنوك الحكومية تقدم أقل سعر للدينار
فاطمة إمام 6:10 م, الأربعاء, 8 ديسمبر 21 6:10 م, الأربعاء, 8 ديسمبر 21

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استقرت مستويات أسعار الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021، داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليسجل متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه على المستويات المعلَنة على شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي المصري 51.734 جنيه للشراء، و52.073 للبيع، وكذلك شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

حققت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة بالسوق المحلية المصرفية، 49.37 جنيه للشراء، و52.13 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

فيما وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصر إلى مستوى 49.4 جنيه للشراء، و52.01 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم
الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المتحد

عرض أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه بشبكة فروع البنك الأهلي المتحد عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

وقدم المصرف العربي الدولي سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه، عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

جاء سعر الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي في البنوك المصرية عند 3.31 دولار أمريكي.

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بقلم فاطمة إمام

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