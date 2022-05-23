سعر الدينار الكويتي يرتفع مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة

صعدت مستويات سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 23 مايو 2022، بنهاية التعاملات داخل شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في مصر ليأتي عند 59.90 جنيه للشراء، و60.258 جنيه للبيع؛ وفق آخِر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي وشركات الصرافة العاملة بمصر، بحسب تقرير منصة “المال” الإلكترونية الذي تقدمه لقرائها.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

أظهرت أحدث المؤشرات وصول مستويات سعر الدينار الكويتي داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية إلى 57.97جنيه للشراء، و60.26جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر صرف الدينار الكويتي في نهاية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي إلى 58.25 جنيه للشراء، و60.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

أظهرت شاشات التداولات وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك التعمير والإسكان إلى 56.97 جنيه للشراء، و60.26 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

كما سجلت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي 58.34 جنيه للشراء، و60.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وعلى صعيد مستويات سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع بنك الإسكندرية جاء عند 56.32 جنيه للشراء، و60.23 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

نشرت شاشات التداولات بشبكة فروع البنك الأهلي المصري، سعر الدينار الكويتي عند 57.72 جنيه للشراء، و60.16 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لها.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

كما تقدم شبكة فروع بنك مصر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري عند 57.72 جنيه للشراء، و60.116 جنيه للبيع.