سعر الدينار الكويتي يرتفع مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة

قفزت مستويات سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 25 مايو 2022، بنهاية التعاملات داخل شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليأتي عند 60.604 جنيه للشراء، و60.894 للبيع؛ وفق آخِر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي وشركات الصرافة العاملة بمصر، بحسب تقرير منصة “المال” الإلكترونية الذي تقدمه لقرائها.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

نشرت أحدث المؤشرات وصول مستويات سعر الدينار الكويتي داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية إلى 58.57 جنيه للشراء، و60.92 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وأظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر صرف الدينار الكويتي في نهاية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي إلى 58.86 جنيه للشراء، و60.92 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

بينت شاشات التداولات وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك التعمير والإسكان إلى58.32 جنيه للشراء، و60.89 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

سجلت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي 58.98 جنيه للشراء، و60.92 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وعلى صعيد مستويات سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع بنك الإسكندرية جاء عند56.95 جنيه للشراء، و60.92 للبيع، بحسب آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

نشرت شاشات التداولات بشبكة فروع البنك الأهلي المصري، سعر الدينار الكويتي عند 58.34 جنيه للشراء، و60.85 للبيع، بحسب آخِر تحديث لها.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

تقدمسعر الدينار الكويتي يرتفع مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة شبكة فروع بنك مصر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري عند 58.36 جنيه للشراء، و60.85 للبيع.