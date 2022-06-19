سعر الدينار الكويتي يرتفع داخل البنوك وشركات الصرافة بنهاية تعاملات اليوم

ارتفعت مستويات سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 19 يونيو 2022 مسيرة الارتفاع داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ليسجل في آخر تحديث له 60.11 جنيه للشراء، و60.51 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي ، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة المال الإلكترونية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية 59.07 جنيه للشراء، و61.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

بلغت مستويات سعر الدينار الكويتي في نهاية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي 59.36 جنيه للشراء، و61.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وأعلنت شاشات التداولات وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك التعمير والإسكان، إلى 58.85 جنيه للشراء، و61.150 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما سجلت مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي 59.49 جنيه للشراء، و61.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي بشبكة فروع بنك الإسكندرية 57.27 جنيه للشراء، و61.23 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

فيما بلغ سعر شراء وبيع الدينار الكويتى بفروع البنك الأهلي المصري، 58.73 جنيه للشراء، و61.21 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وبلغت مستويات شراء وبيع سعر الدينار الكويتى بفروع بنك مصر أمام الجنيه المصري 58.73 جنيه للشراء، و61.21 جنيه للبيع.