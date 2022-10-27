سعر الدينار الكويتي يرتفع إلى 77.61 جنيه بنهاية التعاملات

سجل سعر الدينار الكويتي في نهاية تعاملات اليوم 71.45 جنيه للشراء و74.44 جنيه للبيع.

وسجل سعر شراء الدينار 71.24 جنيه، فيما سجل سعر البيع 74.28 جنيه في البنك الأهلي المصري.

وبلغ سعر الشراء في البنك العربي الأفريقي الدولي 70.62 جنيه، و77.61 جنيه للبيع. كما سجل سعر شراء الدينار في بنك أبو ظبي التجاري 73.33 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 75.093 جنيه.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماع استثنائي صباح اليوم رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.

وأوضح البنك المركزي في بيان له اليوم، أنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25% و14,25% و13,75%، على الترتيب.