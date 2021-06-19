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سعر الدينار الكويتي يحافظ على مستواه في البنوك

العملة الكويتي تستقر أمام الدولار والريال
فاطمه امام 3:47 م, السبت, 19 يونيو 21 3:47 م, السبت, 19 يونيو 21

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 وصلت مستويات شراء وبيع سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 19-6-2021 مقابل الجنيه المصري عند 51.71 جنيه للشراء، 51.18 للبيع ، بحسب السعر المعلن داخل البنك المركزي المصري، التواصل العملة الكويتية ستقرارها لليوم الثاني داخل عدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة التي تعمل في السوق المصرفية المصرية، نتيجة لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت وتقدم “المال” عبر التقرير التالي سعر الدينار الكويتي في البنوك والتي جاءت كالآتي :

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الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر صرف الدينارالكويتى أمام الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي إلى مستوى 49.02 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، بحسب التحديث الأخير داخل البنك.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

من ناحية أخرى، بلغت أسعار شراء وبيع العملة الكويتية داخل البنك الأهلي الكويتي 49.48 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

جاء سعر صرف الدينار الكويتي فى فروع بنك الإسكندرية،على نفس السعر ليوم الخميس الماضي أمام الجنيه المصري عند 48.25 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصلت مستويات شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه المصر داخل أكبر بنك حكومي في مصر البنك الأهلي المصري إلى 49.19 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

عند 3.32 دولار جاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام نظيره الدولار الأمريكي اليوم السبت ، بحسب آخِر تحديث له داخل السوق.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

استقرت مستويات العملة الكويتية أمام الريال السعودي عند مستوى 12.45 ريال

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بقلم فاطمه امام

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