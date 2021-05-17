سعر الدينار الكويتي يتراجع بشكل طفيف بنهاية التعاملات

واصل سعر الدينار الكويتي تراجعه مقابل الجنيه المصري، بنهاية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 17 مايو 2021، عن تعاملات الثلاثاء الماضي، في البنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية، ليتراجع 7 قروش متوسط السعر بالسوق ليصل جنيه للشراء، و52.28 للبيع، جاء متوسط السعر على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري وتستعرض منصة «المال» سعر العملة الكويتية داخل فروع البنوك الحكومية والخاصة الكبرى العاملة بالسوق المحلية، لتأتي الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف العربي الدولي

فيما استقر سعر صرف الدينار الكويتي بالمصرف العربي الدولي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 51.91 جنيه للشراء، و52.22 للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الخاص به.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الشركة المصرفية SAIB

علي جانب اخر ارتفع سعر الشراء الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع بنك الشركة المصرفية SAIB، ليصل إلى 51.93 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى في البنك المصري الخليجي

وداخل البنك المصري الخليجي وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي الكويتي بنهاية التعاملات إلى مستوى 49.57 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع. صرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

وعند مستوى 48.48 جنيه للشراء، و52.25 للبيع جاءت مستويات الشراء والبيع للدينار مقابل الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي

وبيّن تقرير “المال” وصول سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه داخل أكبر مصرف تجاري خاص في السوق المحلية البنك التجاري الدولي عند 49.08 جنيه للشراء، 52.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

داخل أكبر مصرف حكومي يعمل بالسوق المحلية المصرية جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند مستويات 49.08 جنيه للشراء، 52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وفيما يخص التحديثات الأخيرة للعملة الكويتية وصل سعر صرف الدينار الكويتي بنهاية التعاملات الصباحية أمام نظيره الأمريكي عند مستوى 3.32 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

على الجانب الآخر وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل نظيره الريال السعودي في بنهاية تعاملات اليوم ليصل إلى 12.46 ريال.