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سعر الدينار الكويتي يتباين بنهاية تعاملات اليوم مقابل الجنيه

متوسط الدينار يتراجع قرشين بنهاية التعاملات
فاطمه امام 3:37 م, الخميس, 10 يونيو 21 3:37 م, الخميس, 10 يونيو 21

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أنهت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، على تباين بين الاستقرار والانخفاض فى عدد من شبكات فروع البنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة العاملة في السوق المصرفية المصرية المصري، على شاشات التداول اللحظية، وذلك بحسب حصر بوابة “المال” الإلكترونية على تقرير سعر الدينار الكويتي الذي تقدمه بشكل يومي خدمة لقرائها، يذكر أن قرار تحرير سعر صرف المصرية المصرية الذى صدر في نوفمبر عام 2016 عزز من قوة ومتانة الاقتصاد المصري وسلامة الإجراءات المطبقة في الحفاظ على استقرار أداء الجنيه أمام الدولار الأمريكي.

سعر صرف الدينار الكويتى في البنك المركزي المصري

تراجع متوسط مستوى سعر صرف الدينار الكويتي داخل البنك المركزي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات ، بحسب الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك، عند 51.79 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع.

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الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

عند قيمة 49.02 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع انهت شاشات تداول شبكات فروع أكبر مصرف خاص من حيث الأصول في السوق المصرفية البنك التجاري الدولي CIB مستويات سعر صرف العملة الكويتية أمام الجنيه المصري .

سعرف الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وفيما يخص سعر صرف العملة الكويتية أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي مقابل الجنيه المصري، وصلت إلى مستوى 49.54 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وعلى صعيد مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، جاءت 48.82 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع، داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي؛ أحد أكبر المصارف الحكومية، من حيث الأصول في السوق المصرفية المصرية، بلغت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، 49.15 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار مقابل الدولار

وجاءت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي عند 3.32 دولار، بحسب تقرير بوابة “المال” الإلكترونية.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

نشرت مؤشرات شاشات التداوال اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي مقابل سعر صرف الريال السعودي خلال تعاملات اليوم إلى 12.47 ريال، بحسب آخِر التحديثات على أسعار العملات.

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بقلم فاطمه امام

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