سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة بنهاية التعاملات

ارتفعت مستويات سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 2 يونيو 2022 بنهاية التعاملات داخل شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليأتي عند 60.551 جنيه للشراء، و60.855 للبيع؛ وفق آخِر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي وشركات الصرافة العاملة بمصر، بحسب تقرير منصة “المال” الإلكترونية الذي تقدمه لقرائها.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

بين أحدث المؤشرات وصول مستويات سعر الدينار الكويتي داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية إلى 58.72 جنيه للشراء، و61.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وأظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر صرف الدينار الكويتي في نهاية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي إلى 59.01 جنيه للشراء، و61.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

أعلنت شاشات التداولات وصول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك التعمير والإسكان إلى 58.54 جنيه للشراء، و61.05 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

سجلت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي 59.14 جنيه للشراء، و61.03 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجلت مستويات سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع بنك الإسكندرية عند 57.10 جنيه للشراء، و61.03 للبيع، بحسب آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

نشرت شاشات التداولات بشبكة فروع البنك الأهلي المصري، سعر الدينار الكويتي عند 58.46 جنيه للشراء، و60.96 للبيع، بحسب آخِر تحديث لها.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

فيما سجلت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة بشبكة فروع بنك مصر 58.48 جنيه للشراء، و60.96 للبيع.