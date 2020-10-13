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سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 13-10-2020 في مصر

مستقراً في أغلب البنوك
فاطمه امام 11:43 ص, الثلاثاء, 13 أكتوبر 20 11:43 ص, الثلاثاء, 13 أكتوبر 20

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شهد سعر الدينار الكويتي، استقراراً لليوم الثاني علي التوالي في أغلب البنوك المحلية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 13-10-2020، مقارنة بتداولات أمس، وفقًا لمسح تجرية بوابة المال على أسعار العملات الأجنبية والعربية بالبنوك.

وسجل سعر الدينار الكويتى اليوم تراجعًا فى البنوك وفقا لحسابات البنك المركزى المصرى 51.08 جنيها للشراء و51.48 جنيها للبيع حيث يسمح البنك المركزى المصرى للبنوك المحلية بتسعير العملات الأجنبية بناء على تحركاتها أمام الدولار وفقا لمعطيات العرض والطلب.

سعر الدينار الكويتي بالبنوك الحكومية

شهدات أسعار الدينا الكويتي في البنوك الحكومية استقرارًا نسبيًا، مسجلًا في أكبر بنك في مصر البنك الأهلي، حيث سجل 48.76 جنيه للشراء و51.51 للبيع وبلغت في  بنك مصر 48.76 جنيه للشراء،51.51 جنيه للبيع.

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سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الإسكان والتعمير

سجل الدينار فى بنك الإسكان والتعمير 48.76 جنيه للشراء، و51.51 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى

وبلغ صرف الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى 47.47 جنيه للشراء، و51.61 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي فى البنك العربي الأفريقي 48.46 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع.

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أسعار الدينار الكويتى فى بنك SAIB

وسجلت العملة الكويتية فى بنك SAIB 51.11 جنيه للشراء، و51.48 جنيه للبيع، في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده

ووصل سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده مع بداية التعاملات الصباحية إلى 47.44 جنيه للشراء، و51.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتى

بلغت مستويات صرف الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتى 48.07 جنيه للشراء، و51.57 جنيه للبيع في نهاية التعاملات الأسبوعية

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سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي في بنك بلوم 51.15 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي فى المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد 47.39 جنيه للشراء، و51.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

حقق سعر الدينار الكويتي بنك الإسكندرية 48.42 جنيه للشراء، و 51.48     جنيه للبيع.

الدينار الكويتى فى بنك كريدي أجريكول

بلغ بنك كريدي أجريكول 47.71 جنيه للشراء، و51.51 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمه امام

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