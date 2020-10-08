سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الخميس 8-10-2020 في مصر

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تنشر جريدة “المال” سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه فى البنوك المصرية وكذلك أسعاره مقابل الدولار واليورو فى الأسواق العالمية اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020 ويسمح البنك المركزى المصري للبنوك المحلية بتسعير العملات الأجنبية أمام الجنيه بناءا على تحركاتها أمام الدولار فى الأسواق العالمية.

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى

سجل متوسط سعر شراء الدينار الكويتى داخل البنوك المصرية أمس مستوى 51.17 جنيه للشراء و 51.69 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزى.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الإسكان والتعمير

سجل الدينار فى بنك الإسكان والتعمير48.67 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى

وبلغ صرف الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى 47.79 جنيه للشراء، و51.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي فى البنك العربي الأفريقي 48.52 جنيه للشراء، و51.74 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري لتنمية الصادرات

وسجلت العملة الكويتية فى البنك المصري لتنمية الصادرات 48.73 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع، في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده

ووصل سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده مع بداية التعاملات الصباحية إلى 47.53 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتى

بلغت مستويات صرف الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتى 48.17 جنيه للشراء، و48.70 جنيه للبيع في نهاية التعاملات الأسبوعية

سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي في بنك بلوم 51.29 جنيه للشراء، و51.60 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي فى المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد 47.77 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

حقق سعر الدينار الكويتي بنك الإسكندرية 48.40 جنيه للشراء، و51.47 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى فى بنك كريدي أجريكول

بلغ بنك كريدي أجريكول 47.77 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع.