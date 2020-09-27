سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الأحد 27-9-2020 في مصر

متراجعا قرشين في بداية التعاملات الصباحية في أغلب البنوك

يقدم موقع جريدة “المال” سعر الدينار الكويتي، اليوم الأحد 27-9-2020، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

وأطلق البنك المركزي المصري الحرية للبنوك المصرية مطلع نوفمبر 2016 فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، ومنها الدينار الكويتى أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

فعلى صعيد البنوك الوطنية، سجل سعر شراء الدينار الكويتي في بنكي الأهلي ومصر 48.08 جنيه للشراء، وللبيع 51.60 جنيه.

سجل متوسط سعر شراء الدينار الكويتى داخل البنوك المصرية، أمس، 51.17 جنيه للشراء، و51.70 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الإسكان والتعمير

سجل الدينار فى بنك الإسكان والتعمير 48.53 جنيه للشراء، و51.74 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى

وبلغ صرف الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى 47.91 جنيه للشراء، و51.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي فى البنك العربي الأفريقي 48.71 جنيه للشراء، و51.67 جنيه للبيع.

أسعار الدينار الكويتى فى البنك المصري لتنمية الصادرات

وسجلت العملة الكويتية فى البنك المصري لتنمية الصادرات 48.82 جنيه للشراء، و51.60 جنيه للبيع، في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده

ووصل سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده مع بداية التعاملات الصباحية إلى 47.67 جنيه للشراء، و5.62 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتى

بلغت مستويات صرف الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتى 48.17 جنيه للشراء، و48.70 جنيه للبيع في نهاية التعاملات الأسبوعية

سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي في بنك بلوم 51.29 جنيه للشراء، و51.60 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي فى المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد 47.60 جنيه للشراء، و51.60 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

حقق سعر الدينار الكويتي بنك الإسكندرية 45.55 جنيه للشراء، و51.60 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى فى بنك كريدي أجريكول

بلغ بنك كريدي أجريكول 47.89 جنيه للشراء، و51.46 جنيه للبيع.