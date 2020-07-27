سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 27-7-2020

يرصد موقع جريدة “المال” سعر الدينار الكويتي، اليوم الإثنين 27-7-2020، بداية التعاملات الصباحية من الأسبوع الجاري، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سجل متوسط سعر شراء الدينار الكويتى داخل البنوك المصرية أمس مستوى 52.037 جنيه للشراء و 52.38 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.

سعر الدينار في بنكي مصر والأهلي

حقق سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر والبنك الأهلى 49.51 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الإسكان والتعمير

سجل سعر الدينار فى بنك الأسكان والتعمير 49.00 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى

سجل سعر الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى 49.67 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع. 20 دينار كويتى

سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري الخليجي 49.41 جنيه للشراء و52.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي فى البنك العربي الأفريقي 50.12 جنيه للشراء و51.67 جنيه للبيع.

أسعار الدينار الكويتى فى البنك المصري لتنمية الصادرات

وسجل سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري لتنمية الصادرات 49.53 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده

حقق سعر الدينار الكويتي فى بنك عوده 48.54 جنيه للشراء و 52.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتي 51.74 جنيه للشراء و52.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم

سجل سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم 51.99 جنيه للشراء و 52.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتى فى المصرف المتحد 48.28 جنيه للشراء و 52.27 جنيه للبيع. الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 49.54 جنيه للشراء و 52.73 جنيه للبيع.

أسعار الدينار الكويتى فى بنك كريدي اجريكول

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك كريدي اجريكول 48.59 جنيه للشراء و 52.41 جنيه للبيع.