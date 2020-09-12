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سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه السبت 12-9-2020 في مصر

جاء الدينار الكويتي في البنوك الحكومية عند مستوى 49.08 جنيه للشراء و51.84 جنيه للبيع
‫محمود الصباغ‬‎ 12:18 م, السبت, 12 سبتمبر 20 12:18 م, السبت, 12 سبتمبر 20

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يستعرض موقع جريدة “المال” سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلية.

وسجل متوسط سعر شراء الدينار الكويتي داخل البنوك المصرية أمس مستوى 51.36 جنيه للشراء، و52.91 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي في البنوك الحكومية

حقق سعر الدينار الكويتى فى بنكى الأهلى ومصر 49.08 جنيه للشراء، و51.84 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الإسكان والتعمير

سجل سعر الدينار فى بنك الإسكان والتعمير 48.75 جنيه للشراء، و51.85 جنيه للبيع.

الدولار والدينار الكويتى
سعر الدينار الكويتي في البنوك

سعر الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى

سجل سعر الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى 48.11 جنيه للشراء، و51.96 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتى فى البنك المصرى الخليجى

حقق سعر الدينار الكويتى فى البنك المصرى الخليجى 48.82 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربى الأفريقى الدولى

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك العربى الأفريقى 48.80 جنيه للشراء، و51.76 جنيه للبيع.

أسعار الدينار الكويتى فى البنك المصرى لتنمية الصادرات

وسجل سعر الدينار الكويتى فى البنك المصرى لتنمية الصادرات 50.20 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.

العملات
سعر صرف الدينار الكويتي في السوق المصرية

سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده

حقق سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده 47.82 جنيه للشراء، و51.80 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك الأهلى الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتى 48.31 جنيه للشراء، و51.84 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم

سجل سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم 51.45 جنيه للشراء، و51.80 جنيه للبيع.

أسعار الدينار الكويتى فى المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتى فى المصرف المتحد 47.69 جنيه للشراء، و51.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 48.75 جنيه للشراء، و51.80 جنيه للبيع.

أسعار الدينار الكويتى فى بنك كريدى أجريكول

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك كريدى أجريكول 48.01 جنيه للشراء، و51.84 جنيه للبيع.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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