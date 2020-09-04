سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه الجمعة 4-9-2020 في مصر

يقدم الموقع الإلكتروني لجريدة “المال” سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه فى عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية.

وأطلق البنك المركزي المصري الحرية للبنوك المصرية مطلع نوفمبر 2016 فى تحديد أسعار العملات الأجنبية، ومنها الدينار الكويتى أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده على رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حالة اختلال هذا المبدأ وحدوث أى مضاربات من شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

فعلى صعيد البنوك الوطنية، سجل سعر شراء الدينار الكويتي في بنكي الأهلي ومصر49.39 جنيه للشراء، وللبيع 52.17 جنيه.

وسجل متوسط سعر شراء الدينار الكويتى داخل البنوك المصرية أمس مستوى 51.75 جنيه للشراء و 52.11 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الإسكان والتعمير

وسجل الدينار فى بنك الإسكان والتعمير 48.95 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى 48.42 جنيه للشراء و52.62 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في البنوك

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي فى البنك العربي الأفريقي 49.02 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع.

أسعار الدينار الكويتي فى البنك المصري لتنمية الصادرات

وسجلت العملة الكويتية فى البنك المصري لتنمية الصادرات 49.16 جنيه للشراء و 52.17 جنيه للبيع، في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده

ووصل سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده في بداية التعاملات االصباحية 48.09 جنيه للشراء و51.10 جنيه للبيع. سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتى

بلغت مستويات صرف الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتى 48.74 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع في نهاية التعاملات الأسبوعية

سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي في بنك بلوم 51.34 جنيه للشراء و 52.30 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي فى المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد 47.09 جنيه للشراء و 52.19 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

حقق سعر الدينار الكويتي بنك الإسكندرية 49.05 جنيه للشراء و 52.13 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى فى بنك كريدي أجريكول

بلغ بنك كريدي أجريكول 48.41 جنيه للشراء و 52.30 جنيه للبيع.