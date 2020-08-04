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سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه الثلاثاء 4-8-2020 في مصر

سجل 49 جنيها للشراء و52.04 للبيع في بنك الإسكان والتعمير
فاطمه امام 3:29 م, الثلاثاء, 4 أغسطس 20 3:29 م, الثلاثاء, 4 أغسطس 20

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تقدم جريدة “المال” سعر الدينار الكويتي ، اليوم الثلاثاء 4-8-2020 في التعاملات الصباحية مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

وسجل متوسط سعر شراء الدينار الكويتي بالبنوك المصرية 52.037 جنيه للشراء و 52.46 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.

سعر الدينار في بنكي مصر والأهلي

وحقق سعر صرف الدينار فى بنكي مصر والأهلى 49.58 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك الإسكان والتعمير

سجل الدينار فى بنك الإسكان والتعمير 49.00 جنيها للشراء و52.04 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وبلغ صرف الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى 49.68 جنيه للشراء و52.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار في البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي فى البنك العربي الأفريقي 49.42 جنيه للشراء و52.41 جنيه للبيع.

أسعار الدينار في البنك المصري لتنمية الصادرات

وسجلت العملة الكويتية فى البنك المصري لتنمية الصادرات 49.53 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع، في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدينار الكويتي في بنك عوده

ووصل  سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده بنهاية التعاملات الأسبوعية 48.56 جنيه للشراء و 52.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

بلغت مستويات صرف الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتى 48.90 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع في نهاية التعاملات الأسبوعية

سعر الدينار الكويتي في بنك بلوم

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي في بنك بلوم 52.08 جنيه للشراء و 52.43 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد

حقق سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد 48.27  جنيه للشراء و 52.37 جنيه للبيع  

في بنك الإسكندرية

حقق سعر الدينار الكويتي بنك الإسكندرية 49.58 جنيه للشراء و 52.37 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول

بلغ بنك كريدي أجريكول 48.59 جنيه للشراء و 52.43 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمه امام

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