بنـــوك

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه الثلاثاء 28-7-2020 بالبنوك المصرية

بلغ أقل سعر لشراء العملة الكويتية في بنك المصرف المتحد بقيمة 48.27 جنيه للشراءو 52.37 جنيه للبيع
‫محمود الصباغ‬‎ 10:38 ص, الثلاثاء, 28 يوليو 20 10:38 ص, الثلاثاء, 28 يوليو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

يرصد موقع  جريدة  “المال” سعر الدينار الكويتي ، اليوم الثلاثاء 28-7-2020، بداية التعاملات الصباحية من الأسبوع الجاري، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سجل متوسط سعر شراء الدينار الكويتى داخل البنوك المصرية أمس مستوى 52.037 جنيه للشراء و 52.38 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.

سعر الدينار في بنكي مصر والأهلي

حقق سعر صرف الدينار فى بنك مصر والبنك الأهلى 49.58 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الإسكان والتعمير

سجل الدينار فى بنك الأسكان والتعمير 49.00 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى

وبلغ صرف الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى 49.67 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع.

السعر فى البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري الخليجي 49.41 جنيه للشراء و52.47 جنيه للبيع.

البنك المصرى الخليجى
سعر الدينار الكويتي في بنك المصري الخليجي اليوم

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي فى البنك العربي الأفريقي 50.12 جنيه للشراء و51.74 جنيه للبيع.

أسعار الدينار الكويتى فى البنك المصري لتنمية الصادرات

وسجلت العملة الكويتية فى البنك المصري لتنمية الصادرات 49.53 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده

حقق سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده 48.56 جنيه للشراء و 52.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتى

بلغت مستويات صرف الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتى 51.74 جنيه للشراء و52.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم

سجل سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم 52.08 جنيه للشراء و 52.41 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي 556
سعر صرف الدينار الكويتي في اليوم

سعر صرف الدينار الكويتي فى المصرف المتحد

حقق الدينار الكويتى فى المصرف المتحد 48.27 جنيه للشراء و 52.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.61 جنيه للشراء و 52.73 جنيه للبيع.

أسعار الدينار الكويتى فى بنك كريدي أجريكول

48.59 جنيه للشراء و 52.41 جنيه للبيع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

ملف الكاتب ‫محمود الصباغ‬‎

اقرأ أيضاً

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه الأحد 26-7-2020 في مصر

‫محمود الصباغ‬‎ 11:23 ص, الأحد, 26 يوليو 20

تعرف على تطور سعر الدينار الكويتي خلال الأسبوع الماضي

‫محمود الصباغ‬‎ 9:29 م, الجمعة, 17 يوليو 20

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 16-7-2020 في مصر

‫محمود الصباغ‬‎ 1:01 م, الخميس, 16 يوليو 20

سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 13-7-2020 فى مصر

‫محمود الصباغ‬‎ 11:47 ص, الأثنين, 13 يوليو 20

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 10-7-2020 في مصر

‫محمود الصباغ‬‎ 3:06 م, الجمعة, 10 يوليو 20

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 4-7-2020 فى مصر

‫محمود الصباغ‬‎ 12:39 م, السبت, 4 يوليو 20