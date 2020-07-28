سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه الثلاثاء 28-7-2020 بالبنوك المصرية

يرصد موقع جريدة “المال” سعر الدينار الكويتي ، اليوم الثلاثاء 28-7-2020، بداية التعاملات الصباحية من الأسبوع الجاري، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سجل متوسط سعر شراء الدينار الكويتى داخل البنوك المصرية أمس مستوى 52.037 جنيه للشراء و 52.38 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.

سعر الدينار في بنكي مصر والأهلي

حقق سعر صرف الدينار فى بنك مصر والبنك الأهلى 49.58 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الإسكان والتعمير

سجل الدينار فى بنك الأسكان والتعمير 49.00 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى

وبلغ صرف الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى 49.67 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع.

السعر فى البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدينار الكويتى فى البنك المصري الخليجي 49.41 جنيه للشراء و52.47 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي في بنك المصري الخليجي اليوم

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي فى البنك العربي الأفريقي 50.12 جنيه للشراء و51.74 جنيه للبيع.

أسعار الدينار الكويتى فى البنك المصري لتنمية الصادرات

وسجلت العملة الكويتية فى البنك المصري لتنمية الصادرات 49.53 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده

حقق سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده 48.56 جنيه للشراء و 52.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتى

بلغت مستويات صرف الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتى 51.74 جنيه للشراء و52.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم

سجل سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم 52.08 جنيه للشراء و 52.41 جنيه للبيع. سعر صرف الدينار الكويتي في اليوم

سعر صرف الدينار الكويتي فى المصرف المتحد

حقق الدينار الكويتى فى المصرف المتحد 48.27 جنيه للشراء و 52.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.61 جنيه للشراء و 52.73 جنيه للبيع.

أسعار الدينار الكويتى فى بنك كريدي أجريكول

48.59 جنيه للشراء و 52.41 جنيه للبيع.