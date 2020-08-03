سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه الإثنين 3-8-2020 في مصر

يرصد موقع جريدة “المال” سعر الدينار الكويتي، اليوم الإثنين 3-8-2020، بداية التعاملات الصباحية من الأسبوع الجاري، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

يقدم موقع جريدة “المال” سعر الدينار الكويتي ،خلال تعاملات الأسبوع الجاري مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

وسجل متوسط سعر شراء الدينار الكويتى داخل البنوك المصرية أمس مستوى 52.037 جنيه للشراء و 52.38 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.

سعر الدينار في بنكي مصر والأهلي

وحقق سعر صرف الدينار فى بنك مصر والبنك الأهلى 49.58 جنيه للشراء و52.34 جنيه للبيع، مقابل 49.47 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع يوم الأحد الماضي.

سعر صرف الدينار الكويتى في بنك الإسكان والتعمير

سجل الدينار فى بنك الإسكان والتعمير 49.00 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع، مقابل 50.40 جنيه للشراء و51.22 جنيه للبيع في بداية تعاملات الأسبوع الجاري.

الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى

وبلغ صرف الدينار الكويتى فى بنك الكويت الوطنى 49.67 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع، في تعاملات الأربعاء، مقابل 49.66 جنيه للشراء و52.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي فى البنك العربي الأفريقي 50.12 جنيه للشراء و51.74 جنيه للبيع، في تعاملات الأربعاء الماضي، مقابل 49.41 جنيه للشراء و52.31 جنيه للبيع.

أسعار الدينار الكويتى فى البنك المصري لتنمية الصادرات

وسجلت العملة الكويتية فى البنك المصري لتنمية الصادرات 49.53 جنيه للشراء و 49.53 جنيه للبيع، في تعاملات الأربعاء الماضي، مقابل 50.20 جنيه للشراء و 52.29 جنيه للبيع. في يوم الأحد.

سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده

ووصل سعر الدينار الكويتى فى بنك عوده بنهاية التعاملات الأسبوعية 48.56 جنيه للشراء و 52.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتى

بلغت مستويات صرف الدينار الكويتى فى البنك الأهلي الكويتى 51.74 جنيه للشراء و52.47 جنيه للبيع في نهاية التعاملات الأسبوعية.

سعر الدينار الكويتى فى بنك بلوم

52.08 جنيه للشراء و 52.41 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي فى المصرف المتحد

48.27 جنيه للشراء و 52.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.61 جنيه للشراء و 52.73 جنيه للبيع.

الدينار الكويتى فى بنك كريدي أجريكول

48.59 جنيه للشراء و 52.41 جنيه للبيع.