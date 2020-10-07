سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه الأربعاء 7-10-2020 في مصر

سجل سعر صرف العملة الكويتية «الدينار» استقرارًا نسبيًا على شاشات عدد من البنوك المصرية الخاصة والحكومية بداية تعاملات اليوم الأربعاء 7-10-2020.

وتم التدوال على العملة الكويتية عند مستوى بين 47.48 إلى 51.15 جنيه للشراء و51.54 إلى جنيه للبيع، مقابل 51.55 جنيه.

وخسِر متوسط سعر الدينار، أمام الجنيه بالبنوك المصرية حوالي 52 قرشًا خلال شهر سبتمبر طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

أعلى سعر للدينار الكويتي

سجل أعلى سعر شراء للدينار الكويتي أمام الجنيه في السوق المصرية لدى بنك بلوم عند 51.15 جنيه.

بينما بلغ أعلى سعر بيع لدى بنك الكويت الوطني عند 51.57 جنيه. سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

أقل سعر للعملة الكويتية

وعلى مستوى أدنى سعر لشراء الدينار الكويتي أمام الجنيه ببنك عودة والمصرف المتحد عند 47.57 جنيه.

بينما سجل أقل سعر بيع عند 51.51 جنيه لدى المصرف العربي الدولي والتجاري الدولي.

سعر الدينار ببنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار أمام الجنيه ببنك الإسكندرية، نحو 48.47 جنيه للشراء، و51.51 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية لدى البنك العربي الأفريقي الدولي

عرض البنك العربي الأفريقي، الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم، عند 48.58 جنيه للشراء، و51.53 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار ببنك الكويت الوطني

أشارت شاشات التداول اللحظية الى تسجيل سعر الدينار أمام الجنيه ببنك الكويت الوطني، نحو 47.83 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية لدى كريدي أجريكول

بينما داء سعر صرف العملة الكويتية في بنك كريدي أجريكول خلال تعاملات اليوم، عند 47.77 جنيه للشراء، و51.72 جنيه للبيع.

سعر الدينار بالبنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدينار، أمام الجنيه بالبنك الأهلي الكويتي، نحو 48.47 جنيه للشراء، و51.51 جنيه للبيع.

وعلى مستوى سعر الدينار، مقابل العملة الأمريكية بقيمة 3.26 دولارًا .

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء، مقابل الدولار الأمريكي و5 عملات عربية بنسبة 0.08% لكل منهما.

وعلى الجانب الآخر، تراجع سعر الدينار، مقابل 4 عملات أجنبية تقدمها الجنيه الإسترليني بنسية 0.70% عن مستواه أمس الثلاثاء.