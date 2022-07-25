سعر الدينار الكويتي في نهاية التعاملات اليوم 25-7-2022

تباين سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين الموافق 25 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري، في نهاية التعاملات اليوم، حسبما أظهرت شاشات التداول اللحظية بفروع البنوك المصرية الحكومية والخاصة والأجنبية، وحسبما ذكر أحدث تقرير عن البنك المركزي المصري، عن متوسط أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ووصل إلى 61.46 للشراء، و61.80 للبيع، ويقدم موقع “جريدة المال” تقريرًا مفصلًا عن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، وصل إلى 59.19 للشراء، و61.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

في بنك مصر، وصل سعر صرف الدينار الكويتي إلى 59.29 للشراء، و61.73 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية، سجل سعر الدينار الكويتي 57.69 للشراء، و61.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

في بنك التعمير والإسكان، وصل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم إلى 59.21 للشراء، 61.58 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

في البنك التجاري الدولي «CIB»، 59.64 للشراء، و61.80 للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي الدولي، بلغ 58.79 للشراء، و64.67 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك أبو ظبي الإسلامي، 60.12 للشراء، و61.80 للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري QNB

في البنك الأهلي القطري QNB، بلغ سعر الدينار الكويتي 58.77 للشراء، و61.80 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في إيجي بنك EGBANK

وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في إيجي بنك 58.71 للشراء، و61.85 للبيع.