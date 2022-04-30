سعر الدينار الكويتي في البنوك وشركات الصرافة بنهاية التعاملات

أعلنت شاشات التعاملات المسائية استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 30 أبريل 2022، داخل شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في مصر، إلى 60.118 جنيه للشراء، و60.517 جنيه للبيع؛ نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وفق آخِر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي وشركات الصرافة العاملة بمصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجلت مستويات سعر الدينار الكويتي داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية إلى 57.90 جنيه للشراء، و60.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في بداية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 57.78 جنيه للشراء، و60.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

نشرت شاشات التداولات اللحظية وصول شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك التعمير والإسكان، عند 57.35 جنيه للشراء، و60.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغت مستويات سعر شراء وبيع سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي، عند 55.75 جنيه للشراء، و60.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجلت مستويات سعر الدينار الكويتي بشبكة فروع بنك الإسكندرية، عند 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وأظهرت شاشات التداولات اللحظية بشبكة فروع البنك الأهلي المصري، عند 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

تعرض شبكة فروع بنك مصر سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري صباح اليوم عند 56.26 جنيه للشراء، و60.27 جنيه للبيع.