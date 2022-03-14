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سعر الدينار الكويتي في البنوك الحكومية والخاصة بنهاية التعاملات

مستقرا داخل عدد من البنوك
فاطمة إمام 4:22 م, الأثنين, 14 مارس 22 4:22 م, الأثنين, 14 مارس 22

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استقرت مستويات سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 14 مارس 2022 في نهاية التعاملات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة في السوق المحلية المصرية، ليصل على شاشات التداول اللحظية بموقع البنك المركزي، إلى 51.414 جنيه للشراء، و51.866 جنيه للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر بحسب آخِر تحديث لها.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية، إلى 49.74 جنيه للشراء، و51.94 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

فيما أعلنت أحدث التداولات المسائية استقرار سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتي عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم
الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المتحد

وفيما يخص مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد، جاء عند مستوى 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

فيما عرضت أحدث المؤشرات وصول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار داخل البنوك المصرية، اليوم، عند 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتي بالبنك العربي الأفريقي

كما وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي إلى 49.33 جنيه للشراء، و54.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي الكويتي

نشرت المؤشرات وصول مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، إلى 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الإسكندرية، مستوى 48.38 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

كما سجلت مستويات الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الشركة المصرفية 51.51 جنيه للشراء، و51.91 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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