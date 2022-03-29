سعر الدينار الكويتي في البنوك الحكومية والخاصة بنهاية التعاملات

ارتفعت مستويات سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 في نهاية التعاملات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة في السوق المحلية المصرية، ليصل على شاشات التداول اللحظية بموقع البنك المركزي، إلى 59.978 جنيه للشراء، 60.461 للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر بحسب آخِر تحديث لها.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وأوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية، إلى 57.696 جنيه للشراء، و60.409 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وعرضت أحدث التداولات المسائية وصول سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي إلى 57.911 جنيه للشراء، و60.395 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وبلغت مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك التعمير والإسكان 57.457 جنيه للشراء، و60.413 للبيع بنهاية التعاملات.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

تداول سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار داخل البنوك المصرية، اليوم عند 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتي بالبنك العربي الأفريقي

عرضت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي، عند 57.501جنيه للشراء، و63.264 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

نشرت مؤشرات شاشات التداول مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 63.264 جنيه للشراء، و60.362 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بينت أحدث مؤشرات شاشات اللحظية وصول سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الإسكندرية، إلى 56.361 جنيه للشراء، و 60.294 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الشركة المصرفية عند 60.09 جنيه للشراء، و60.43 للبيع.