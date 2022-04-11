سعر الدينار الكويتي بنهاية تعاملات اليوم في البنوك وشركات الصرافة

ارتفعت مستويات سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 11 أبريل 2022، طبقًا لشاشات التداول اللحظية داخل شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليصل متوسط السعر بالموقع الرسمي للبنك المركزي، إلى 60.199 جنيه للشراء، و60.598 جنيه للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر بحسب آخِر تحديث لها.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

بلغت مستويات سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية، 57.94 جنيه للشراء، و60.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وعلى صعيد سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي جاء عند 58.22جنيها للشراء، و60.60 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

كما نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك التعمير والإسكان إلى 56.70 جنيه للشراء، و60.33جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

أظهرت احدث المؤشرات وصول مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار بنهاية التعاملات داخل البنوك المصرية، اليوم، إلى 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتي بالبنك العربي الأفريقي

جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي، عند 57.63 جنيه للشراء، و63.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري على مستواه داخل شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 55.38 جنيه للشراء، و60.55 جنيه للبيع.