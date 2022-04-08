أظهرت شاشات التداول اللحظية داخل شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في مصر استقرار مستويات سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 8 أبريل 2022، على نفس أسعار أمس، ليصل متوسط السعر بالموقع الرسمي للبنك المركزي، إلى 59.973 جنيه للشراء، 60.382 جنيه للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر بحسب آخِر تحديث لها.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وأظهرت التعاملات المسائية وصول سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية، إلى 57.68 جنيه للشراء، و60.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وجاء سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي عند 57.97 جنيه للشراء، و60.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

فيما سجل سعر شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك التعمير والإسكان 57.31 جنيه للشراء، و60.39 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

حققت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار في نهاية التعاملات داخل البنوك المصرية، اليوم 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتي بالبنك العربي الأفريقي

واستقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي، عند 57.44 جنيه للشراء، و63.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي 55.98 جنيه للشراء، و60.35 للبيع.