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سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

مستقر بنهاية التعاملات داخل البنوك الحكومية
فاطمة إمام 5:26 م, الثلاثاء, 1 فبراير 22 5:26 م, الثلاثاء, 1 فبراير 22

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حافظ سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022 على استقراره بنهاية التعاملات داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة فى السوق المحلية المصرية، وعلى شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي، عند 51.691 جنيه للشراء، و52.148 للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر، طبقًا للتقرير الذي تقدمة منصة “المال” بشكل يومي خدمة لقرائها.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

وفي نهاية التعاملات استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، في البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة فى السوق المحلية المصرفية 49.37 جنيه للشراء، و52.07 للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وعلى الجانب الآخر، تداول سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتى مقابل الجنيه المصري عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 للبيع، بحسب التحديث الأخير لـ«المال».

سعر الدينار الكويتي اليوم
الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المتحد

كما سجل سعر شراء وبيع سعر صرف الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد، عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 للبيع، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

فيما أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية، اليوم، عند 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتى بالبنك العربي الأفريقي الدولي

كما جاءت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي عند 50.61 جنيه للشراء، و51.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي الكويتي

وعرضت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية بشبكة فروع بنك الإسكندرية، 49.23 جنيه للشراء، و52.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

كما استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الشركة المصرفية عند 51.84 جنيه للشراء، و52.18 للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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