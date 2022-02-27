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سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات في البنوك الحكومية والخاصة

مستقرا بنهاية التعاملات
فاطمة إمام 8:54 م, الأحد, 27 فبراير 22 8:54 م, الأحد, 27 فبراير 22

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استقر سعر شراء وبيع سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 27 فبراير 2022 على مستواه بشبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة فى السوق المحلية المصرية، لتصل على شاشات التداول اللحظية بموقع البنك المركزي، إلى 51.691 جنيه للشراء، و52.148 جنيه للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر، بحسب آخِر تحديث لها طبقًا للحصر اليومي الذى تقدمه منصة “المال” الإلكترونية خدمة لقرائها.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة فى السوق المحلية المصرفية إلى 49.37 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وابقى سعر الدينار الكويتى على مستواه مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي الكويتى مقابل الجنيه المصري عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم
الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المتحد

وبلغت مستويات شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه بالبنك الأهلي المتحد، على استقرارها عند 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

واستقرت أسعار صرف الدينار الكويتي على مستواها أمام الدولار داخل البنوك المصرية اليوم جاءت عند 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتى بالبنك العربي الأفريقي

وسجلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي على أسعار الخميس مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي عند 50.61 جنيه للشراء، و51.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي الكويتي

واستقر سعر صرف الدينار الكويتي على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، إلى 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغت سعر الدينار مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الإسكندرية، عند 49.23 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

وجاء سعر شراء وبيع الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الشركة المصرفية عند 51.84 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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