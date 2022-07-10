سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

واصلت مستويات سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 10 يوليو 2022 استقرارها داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ليسجل في آخر تحديث له 61.165 جنيه للشراء، و61.574 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجلت مستويات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية، 59.07 جنيه للشراء، و61.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

أظهرت مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات سعر الدينار الكويتي في نهاية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، إلى 59.36 جنيه للشراء، و61.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

بلغت مستويات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك التعمير والإسكان، 58.85 جنيه للشراء، و61.150 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

أوضحت أحدث مؤشرات شاشات التداول مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 59.49 جنيه للشراء، و61.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

نشرت المؤشرات وصول سعر الدينار الكويتي بشبكة فروع بنك الإسكندرية، إلى 57.27 جنيه للشراء، و61.23 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

بلغت مستويات سعر صرف الدينار الكويتى بفروع البنك الأهلي المصري 58.73 جنيه للشراء، و61.21 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

أعلنت المؤشرات وصول مستويات سعر الدينار الكويتى بفروع بنك مصر أمام الجنيه المصري إلى 58.73 جنيه للشراء، و61.21 جنيه للبيع.