سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات في البنوك الحكومية والخاصة

حافظت مستويات سعر الدينار الكويتي على استقرارها في نهاية التعاملات اليوم الجمعة 11 فبراير 2022 داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة فى السوق المحلية، وعلى شاشات التداول على موقع البنك المركزي، سجل سعر الدينار الكويتي اليوم مستوى 51.819 جنيه للشراء، و52.160 للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

سجلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، بالبنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة فى السوق المحلية المصرفية، إلى 49.37 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وبحسب آخِر تحديث لـ«المال»، جاء سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتى مقابل الجنيه المصري عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع. الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المتحد

بلغت مستويات شراء وبيع سعر صرف الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد 50.6 جنيه للشراء، و51.9 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

أظهرت شاشات التداول استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية، اليوم، عند 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتى بالبنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العربي الأفريقي 50.61 جنيه للشراء، و51.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات بشبكة فروع بنك الإسكندرية 49.23 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

تداول سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الشركة المصرفية عند 51.84 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.