سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات داخل البنوك وشركات الصرافة

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 27 يونيو 2022 داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ليسجل في آخر تحديث له 60.968 جنيه للشراء، و61.297 للبيع، وفق آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجلت مستويات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية، 59.07 جنيه للشراء، و61.35 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وأظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات سعر الدينار الكويتي في نهاية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، إلى 59.36 جنيه للشراء، و61.22 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وبلغت مستويات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك التعمير والإسكان 58.85 جنيه للشراء، و61.150 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما سجلت مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي عند 59.49 جنيه للشراء، و61.23 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وبينت المؤشرات وصول سعر الدينار الكويتي بشبكة فروع بنك الإسكندرية إلى 57.27 جنيه للشراء، و61.23 للبيع، بحسب آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما سجلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتى بفروع البنك الأهلي المصري، عند 58.73 جنيه للشراء، و61.21 للبيع، وفق آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

فيما اوضحت أحدث المؤشرات وصول مستويات سعر الدينار الكويتى بفروع بنك مصر أمام الجنيه المصري إلى 58.73 جنيه للشراء، و61.21 جنيه للبيع.