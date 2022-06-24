سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات داخل البنوك وشركات الصرافة

استقرت مستويات سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 24 يونيو 2022 داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، ليسجل في آخر تحديث له 60.938 جنيه للشراء، و61.349 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة “المال” الإلكترونية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجلت مستويات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية، 59.07 جنيه للشراء، و61.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات سعر الدينار الكويتي في نهاية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، إلى 59.36 جنيه للشراء، و61.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

جاءت مستويات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك التعمير والإسكان، عند 58.85 جنيه للشراء، و61.150 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجلت مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي، 59.49 جنيه للشراء، و61.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أوضح أحدث المؤشرات وصول سعر الدينار الكويتي بشبكة فروع بنك الإسكندرية إلى 57.27 جنيه للشراء، و61.23 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتى بفروع البنك الأهلي المصري، 58.73 جنيه للشراء، و61.21 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغت مستويات سعر الدينار الكويتى بفروع بنك مصر أمام الجنيه المصري 58.73 جنيه للشراء، و61.21 جنيه للبيع.