سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات داخل البنوك وشركات الصرافة

حافظت مستويات سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022 على استقرارها داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في السوق المحلية المصرية، ليسجل في آخر تحديث له 60.968 جنيه للشراء، و61.243 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي، طبقًا للتقرير اليومي الذي تقدمه بوابة المال الإلكترونية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجلت مستويات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية، 59.07 جنيه للشراء، و61.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

كما أظهر أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات سعر الدينار الكويتي في نهاية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، إلى 59.36 جنيه للشراء، و61.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

كما سجلت مستويات سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك التعمير والإسكان، عند 58.85 جنيه للشراء، و61.150 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

من جهة أخرى تداولت مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي، عند 59.49 جنيه للشراء، و61.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

أوضح أحدث المؤشرات وصول سعر الدينار الكويتي بشبكة فروع بنك الإسكندرية إلى 57.27 جنيه للشراء، و61.23 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما بلغت مستويات سعر شراء وبيع الدينار الكويتى بفروع البنك الأهلي المصري، 58.73 جنيه للشراء، و61.21 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول اللحظية.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وعلى صعيد مستويات شراء وبيع سعر الدينار الكويتى بفروع بنك مصر أمام الجنيه المصري جاءت عند 58.73 جنيه للشراء، و61.21 جنيه للبيع.