سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

تباين سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 16 يونيو 2022 في نهاية التعاملات داخل شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليأتي عند 60.876 جنيه للشراء، و61.287 جنيه للبيع؛ وفق آخِر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي وشركات الصرافة العاملة بمصر، بحسب تقرير منصة “المال” الإلكترونية الذي تقدمه لقرائها.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وصلت مستويات سعر الدينار الكويتي داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية، إلى 59.07 جنيه للشراء، و61.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

كما أظهرت مؤشرات شاشات التداول وصول سعر صرف الدينار الكويتي في نهاية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، إلى 59.36 جنيه للشراء، و61.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

بينت شاشات التداولات تسجيل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك التعمير والإسكان، 58.85 جنيه للشراء، و61.15 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي، 59.49 جنيه للشراء، و61.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجلت مستويات سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع بنك الإسكندرية، 57.17 جنيه للشراء، و61.22 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

اظهرت شاشات التداولات بشبكة فروع البنك الأهلي المصري، سعر الدينار الكويتي عند 58.53 جنيه للشراء، و61.16 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لها.

سعر الدينار الكويتي في شركات الصرافة

بلغت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة بشبكة فروع بنك مصر، 58.53 جنيه للشراء، و61.16 جنيه للبيع.