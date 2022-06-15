سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم الاربعاء 15 يونيو 2022 في نهاية التعاملات داخل شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليأتي عند 60.802 جنيه للشراء، و61.113 جنيه للبيع؛ وفق آخِر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي وشركات الصرافة العاملة بمصر، بحسب تقرير منصة “المال” الإلكترونية الذي تقدمه لقرائها.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

أظهرت أحدث المؤشرات وصول مستويات سعر الدينار الكويتي داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية، إلى 59.07 جنيه للشراء، و61.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

بينت مؤشرات شاشات التداول وصول سعر صرف الدينار الكويتي في نهاية التعاملات أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، إلى 59.36جنيه للشراء، و61.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

أعلنت شاشات التداولات تسجيل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع بنك التعمير والإسكان، 58.85 جنيه للشراء، و61.15 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

سجلت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بمصرف أبوظبي الإسلامي، 59.49 جنيه للشراء، و61.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

بلغت مستويات سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع بنك الإسكندرية، 57.17 جنيه للشراء، و61.22 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لمؤشرات شاشات التداول.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

اعلنت شاشات التداولات بشبكة فروع البنك الأهلي المصري، سعر الدينار الكويتي عند 58.53 جنيه للشراء، و61.16 جنيه للبيع، بحسب آخِر تحديث لها.

سعر الدينار الكويتي في شركات الصرافة

سجلت مستويات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة بشبكة فروع بنك مصر، 58.53 جنيه للشراء، و61.16 جنيه للبيع.