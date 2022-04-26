سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة￼

شهدت مستويات سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، حالة من التباين في ختام التعاملات طبقًا لشاشات التداول اللحظية داخل شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليسجل 60.338 جنيه للشراء، و60.708 جنيه للبيع، وفق آخِر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي وشركات الصرافة العاملة بمصر.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

ونشر أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية، إلى 58.25 جنيه للشراء، و60.71 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وتداول سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي 58.44 جنيه للشراء، و60.67 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

وبيّن أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك التعمير والإسكان إلى 56.10 جنيه للشراء، و60.88 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

كما أظهر أحدث المؤشرات وصول مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار بنهاية التعاملات داخل البنوك المصرية، اليوم، إلى 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتي بالبنك العربي الأفريقي

سجلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي عند 57.75 جنيه للشراء، و63.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبى

جاء سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي عند 58.92 جنيه للشراء، و60.83 جنيه للبيع.