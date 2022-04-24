استقرت مستويات سعر الدينار الكويتي اليوم الاحد 24 أبريل 2022، في ختام التعاملات طبقًا لشاشات التداول اللحظية داخل شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليسجل 60.604 جنيه للشراء، و60.968 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي وشركات الصرافة العاملة بمصر.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

واظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية إلى 58.44 جنيه للشراء، و60.97 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وسجلت سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي 58.43 جنيه للشراء، و60.62 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

و نشرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك التعمير والإسكان إلى 56.99 جنيه للشراء، و60.61 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

أظهرت أحدث المؤشرات وصول مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار بنهاية التعاملات داخل البنوك المصرية، اليوم إلى 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتي بالبنك العربي الأفريقي

سجلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي عند 58 جنيها للشراء، و63.81 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبى

ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 58.92 جنيه للشراء، و60.92 جنيه للبيع.