سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

استقرت مستويات سعر الدينار الكويتي في نهاية التعاملات اليوم الإثنين 7 فبراير 2022 داخل عدد كبير من شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة، العاملة فى السوق المحلية المصرية، وعلى شاشات التداول اللحظية على موقع البنك المركزي، سجل سعر الدينار الكويتي اليوم مستوى 51.819 جنيه للشراء، و52.160 للبيع، وشركات الصرافة العاملة بمصر.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

في ختام التداولات وصلت مستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه، بالبنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة فى السوق المحلية المصرفية إلى 49.37 جنيه للشراء، و52.07 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

بحسب التحديث الأخير لـ«المال» جاء سعر شراء وبيع الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي الكويتى مقابل الجنيه المصري عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 للبيع . الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي المتحد

وسجلت مستويات شراء وبيع سعر صرف الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المتحد، 50.6 جنيه للشراء، و51.9 للبيع، نتيجة عطلة البنوك الأسبوعية.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

أظهر شاشات التداول اللحظية، استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك المصرية، اليوم، عند 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتى بالبنك العربي الأفريقي الدولي

فيما استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع البنك العربي الأفريقي عند 50.61 جنيه للشراء، و51.63 للبيع.

سعر الدينار الكويتي بالبنك الأهلي الكويتي

كما حافظ سعر صرف الدينار الكويتي على مستواه مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي، عند 49.67 جنيه للشراء، و52.05 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات بشبكة فروع بنك الإسكندرية، 49.23 جنيه للشراء، و52.16 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك SAIB

وعلى الجانب الآخر وصل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى شبكة فروع بنك الشركة المصرفية إلى 51.84 جنيه للشراء، و52.18 للبيع.