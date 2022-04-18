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سعر الدينار الكويتي بنهاية التعاملات في البنوك وشركات الصرافة

متوسط العملة يسجل 60.16 جنيه للشراء
فاطمة إمام 5:31 م, الأثنين, 18 أبريل 22 5:31 م, الأثنين, 18 أبريل 22

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يواصل سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 18 أبريل 2022، الصعود في ختام التعاملات طبقًا لشاشات التداول اللحظية داخل شبكات فروع البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة العاملة في مصر، ليسجل 60.160 جنيه للشراء، و60.535 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للموقع الرسمي للبنك المركزي وشركات الصرافة العاملة بمصر.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول وصول مستويات سعر الدينار الكويتي أمام نظيره الجنيه، داخل البنك التجاري الدولي؛ أكبر البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلية المصرفية إلى 58.03جنيه للشراء، و60.55 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وعلى صعيد سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي الكويتي جاء عند 58.32 جنيه للشراء، و60.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

أظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر شراء وبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه داخل شبكة فروع البنك التعمير والإسكان إلى 56.81 جنيه للشراء، و60.46 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي اليوم
الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي

نشرت أحدث المؤشرات وصول مستويات سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدولار بنهاية التعاملات داخل البنوك المصرية، اليوم، إلى 3.31 دولار.

سعر الدينار الكويتي بالبنك العربي الأفريقي

بلغت سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بشبكة فروع البنك العربي الأفريقي، 57.58 جنيه للشراء، و63.35 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

أظهرت أحدث المؤشرات وصول سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فروع مصرف أبوظبي الإسلامي إلى

، 58.44 جنيه للشراء، و60.54 جنيه للبيع.

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بقلم فاطمة إمام

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