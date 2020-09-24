سعر الدينار الكويتي بالبنوك المصرية الخميس 24-9-2020

تستعرض بوابة “المال” سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس 24-9-2020.

وخسِر متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه بالبنوك المصرية حوالي 52 قرشًا خلال شهر سبتمبر الجاري، ليسجل 51.235 جنيه للشراء، و52.662 جنيه للبيع أمس الأربعاء، طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

أعلى سعر للدينار الكويتي

سجل أعلى سعر شراء للدينار الكويتي أمام الجنيه في السوق المصرية لدى بنك بلوم عند 51.298 جنيه.

بينما بلغ أعلى سعر بيع لدى بنك الكويت الوطني عند 52.763 جنيه.

أقل سعر للعملة الكويتية

سجل سعر شراء الدينار الكويتي أمام الجنيه أدنى سعر له لدى بنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد عند 47.606 جنيه.

بينما سجل أقل سعر بيع عند 51.592 جنيه لدى البنك الأهلي وبنك مصر.

سعر الدينار لدى البنك الأهلي وبنك مصر

عرض البنك الأهلي وبنك مصر الدينار الكويتي أمام الجنيه عند 48.869 جنيه للشراء، و51.592 جنيه للبيع.

سعر الدينار بمصرف أبوظبي الإسلامي

تداول مصرف أبوظبي الإسلامي مصر الدينار الكويتي أمام الجنيه، عند 48.732 جنيه للشراء، و51.755 جنيه للبيع.

سعر الدينار ببنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار أمام الجنيه ببنك الإسكندرية، نحو 48.569 جنيه للشراء، و51.589 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية لدى البنك العربي الأفريقي الدولي

عرض البنك العربي الأفريقي، الدينار الكويتي خلال تعاملات الخميس، عند 48.713 جنيه للشراء، و51.667 جنيه للبيع.

سعر الدينار لدى البنك التجاري الدولي

تداول البنك التجاري الدولي، الدينار الكويتي أمام الجنيه عند 48.701 جنيه للشراء، و51.625 جنيه للبيع.

سعر الدينار بالبنك المصري الخليجي

بلغ سعر العملة الكويتية بالبنك المصري الخليجي في تعاملات اليوم، 48.701 جنيه للشراء، و51.670 جنيه للبيع.

سعر الدينار لدى البنك الأهلي الكويتي

عرض بنك الأهلي الكويتي، الدينار أمام الجنيه عند 48.196 جنيه للشراء، و51.621 جنيه للبيع.

سعر الدينار ببنك الكويت الوطني

سجل سعر الدينار أمام الجنيه ببنك الكويت الوطني خلال تعاملات اليوم، 47.919 جنيه للشراء، و51.763 جنيه للبيع.