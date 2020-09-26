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سعر الدينار الكويتي بالبنوك المصرية اليوم السبت 26-9-2020

يقدم المصرف المتحد أقل سعر لشراء الدينار الكويتي في البنوك
‫محمود الصباغ‬‎ 11:20 ص, السبت, 26 سبتمبر 20 11:20 ص, السبت, 26 سبتمبر 20

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تستعرض البوابة الإلكترونية لجريدة المال سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم السبت 26-9-2020.

وخسِر متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه بالبنوك المصرية حوالي 52 قرشًا خلال شهر سبتمبر الجاري، ليسجل 51.235 جنيه للشراء، و52.662 جنيه للبيع أمس الأربعاء، طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

أعلى سعر للدينار الكويتي

سجل أعلى سعر شراء للدينار الكويتي أمام الجنيه في السوق المصرية لدى بنك بلوم عند 51.298 جنيه.

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بينما بلغ أعلى سعر بيع لدى بنك الكويت الوطني عند 52.763 جنيه.

أقل سعر للعملة الكويتية

سجل سعر شراء الدينار الكويتي أمام الجنيه أدنى سعر له لدى بنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد عند 47.606 جنيه.

أسعار الدينار في البنوك الحكومية

بينما سجل أقل سعر بيع عند 51.592 جنيه لدى البنك الأهلي وبنك مصر.

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أسعار الدينار لدى البنك الأهلي وبنك مصر

عرض البنك الأهلي وبنك مصر الدينار الكويتي أمام الجنيه عند 48.869 جنيه للشراء، و51.592 جنيه للبيع.

أسعار الدينار بمصرف أبوظبي الإسلامي

تداول مصرف أبوظبي الإسلامي مصر الدينار الكويتي أمام الجنيه، عند 48.732 جنيه للشراء، و51.755 جنيه للبيع.

أسعار الدينار ببنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار أمام الجنيه ببنك الإسكندرية، نحو 48.569 جنيه للشراء، و51.589 جنيه للبيع.

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أسعار العملة الكويتية لدى البنك العربي الأفريقي الدولي

عرض البنك العربي الأفريقي، الدينار الكويتي خلال تعاملات الخميس، عند 48.713 جنيه للشراء، و51.667 جنيه للبيع.


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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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