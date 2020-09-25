سعر الدينار الكويتي بالبنوك المصرية اليوم الجمعة 25-9-2020

تستعرض بوابة “المال” سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الجمعة 25-9-2020.

وخسِر متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه بالبنوك المصرية حوالي 52 قرشًا خلال شهر سبتمبر الجاري، ليسجل 51.235 جنيه للشراء، و52.662 جنيه للبيع أمس الأربعاء، طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

أعلى سعر للدينار الكويتي

سجل أعلى سعر شراء للدينار الكويتي أمام الجنيه في السوق المصرية لدى بنك بلوم عند 51.298 جنيه.

الدينار الكويتى . سعر الدينار الكويتى اليوم مقابل الجنيه المصرى

بينما بلغ أعلى سعر بيع لدى بنك الكويت الوطني عند 52.763 جنيه.

اقرأ أيضا سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه الأحد 20-9-2020 في مصر

أقل سعر للعملة الكويتية

سجل سعر شراء الدينار الكويتي أمام الجنيه أدنى سعر له لدى بنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد عند 47.606 جنيه.

بينما سجل أقل سعر بيع عند 51.592 جنيه لدى البنك الأهلي وبنك مصر.

سعر الدينار لدى البنك الأهلي وبنك مصر

عرض البنك الأهلي وبنك مصر الدينار الكويتي أمام الجنيه عند 48.869 جنيه للشراء، و51.592 جنيه للبيع.

سعر الدينار بمصرف أبوظبي الإسلامي

تداول مصرف أبوظبي الإسلامي مصر الدينار الكويتي أمام الجنيه، عند 48.732 جنيه للشراء، و51.755 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا أسعار العملات الرسمية في البنك المركزي نهاية تعاملات الخميس 24-9-2020

سعر الدينار ببنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار أمام الجنيه ببنك الإسكندرية، نحو 48.569 جنيه للشراء، و51.589 جنيه للبيع.

سعر العملة الكويتية لدى البنك العربي الأفريقي الدولي

عرض البنك العربي الأفريقي، الدينار الكويتي خلال تعاملات الخميس، عند 48.713 جنيه للشراء، و51.667 جنيه للبيع.